В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение по М-5

Движение автобусов и фур по южноуральскому участку М-5 закрыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» вводится сегодня, 2 марта, с 22:00 в связи с непогодой.

С этого часа движение автобусов и маршрутных такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.

Предварительно, запрет будет снят завтра, 3 марта, в 17:00. Однако действие ограничений может быть продлено.

Напомним, ранее синоптики объявили об ухудшении погодных условий в регионе: в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами сильная.

Челябинск, Виктор Елисеев

