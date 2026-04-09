Екатеринбуржец подрабатывал курьером у мошенников и обирал челябинских пенсионеров

Екатеринбуржец на Южном Урале подрабатывал курьером у мошенников и обирал пенсионеров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полиции Челябинской области, житель Екатеринбурга 2006 года рождения был задержан в ходе проведения оперативных мероприятий в родном городе. При задержании полицейскими у него были изъяты денежные средства в сумме 340 000 рублей, похищенные мошенническим путем у 79-летней челябинки.

Кроме того, полицейские выяснили, что за несколько дней до задержания, злоумышленник получил сбережения в сумме 700 000 рублей от еще одной пожилой жительницы Челябинска. Полученные деньги злоумышленник передал третьему лицу.

Установлено, что некоторое время назад задержанный в сети Интернет нашёл объявление о подработке. Согласившись на сомнительное предложение, молодой человек получал от курьеров пакеты с наличными. Эти деньги юноша переводил на счета кураторов, либо передавал следующему в мошеннической схеме звену, оставляя 10 процентов от суммы себе.

По установленным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Изъятые полицейскими при задержании денежные средства, ставшие по уголовному делу вещественными доказательствами, возвращены обманутой пенсионерке. Женщину пригласили в городское УМВД, где следователи вернули похищенные у нее 340 000 рублей.

Челябинск, Елена Васильева

