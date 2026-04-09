Россия и Украина сегодня проведут очередной обмен телами военных

Сегодня, как ожидается, состоится очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК.

В последний раз обмен телами проводился 26 февраля. России тогда были переданы 35 тел погибших военных, Украине – 1000.

Напомним, последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в начале марта 2026 года. 5 марта стороны провели обмен пленными по формуле «200 на 200». 6 марта Россия вернула из украинского плена еще 300 военнослужащих, взамен переданы 300 пленных ВСУ. Посредниками при обмене пленными были ОАЭ и США.

В начале апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина готовят обмен пленными перед Пасхой.

Москва, Наталья Петрова

