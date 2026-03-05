Россия и Украина провели обмен пленными – 200 на 200

Россия и Украина совершили очередной обмен пленными. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Российские солдаты находятся на территории Белоруссии, где им окажут медицинскую и психологическую помощь. Впоследствии они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США», – добавили в МО.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что 5 и 6 марта Киев и Москва обменяются военнопленными по формуле «500 на 500» в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Москва, Зоя Осколкова

