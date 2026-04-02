Россия и Украина готовят обмен пленными перед Пасхой

Россия и Украина ведут большую работу по подготовке обмена пленными перед Пасхой, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В преддверии Пасхи сегодня ведется большая работа по подготовке обменов пленными», – сказала омбудсмен, чьи слова приводит РИА «Новости».

Перед Пасхой Москва и Киев также договорились о том, что и в России, и на Украине военнопленные получат куличи и возможность встречи со священником, добавила Москалькова, передает ТАСС.

Последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в начале марта 2026 года. Так, 5 марта стороны провели обмен пленными по формуле «200 на 200». 6 марта Россия вернула из украинского плена еще 300 военнослужащих, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Посредниками при обмене пленными были ОАЭ и США.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube