Пятница, 6 марта 2026, 14:34 мск

Еще 300 российских солдат вернулись из украинского плена

Россия вернула из украинского плена еще 300 военнослужащих, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В настоящее российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В ведомстве отметили, что ОАЭ и США были посредниками при обмене военнопленными.

Накануне Россия и Украине провели обмен пленными по формуле «200 на 200».

В тот же день помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта Москва и Киев обменяются военнопленными по формуле «500 на 500».

Москва, Наталья Петрова

