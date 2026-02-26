российское информационное агентство 18+

Россия и Украина обменялись телами погибших: 1000 на 35

Россия и Украина провели второй в текущем году обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», – написал он в своем телеграмм-канале.

Ранее сегодня очередной обмен погибшими анонсировали в Госдуме.

Напомним, прошлый обмен телами погибшими прошел 29 января. Тогда в рамках стамбульских договоренностей российская сторона передала Киеву 1000 тел погибших всушников. Украина в свою очередь передала тела 38 российских военных.

Москва, Наталья Петрова

