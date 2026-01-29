Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле 1000 на 38

Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих.

В рамках стамбульских договоренностей российская сторона передала Киеву 1000 тел погибших украинских военных. Украина в свою очередь передала тела 38 российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

Предыдущий такой обмен состоялся 19 декабря 2025 года. Тогда Россия передала Украине 1003 тел, а Киев вернул Москве 26 тел.

Ранее сегодня обмен телами погибших с Украиной анонсировал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Напомним, 11 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что с начала специальной военной операции Россия передала Украине более 11 тысяч тел военнослужащих, получив от Киева тела 201 бойца.

