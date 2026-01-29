Россия и Украина проведут новый обмен телами погибших военных

Россия и Украина в четверг, 29 января, обменяются телами погибших военнослужащих, подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в комментарии РБК. Ранее о том, что сегодня должен состояться очередной обмен телами военных, сообщил источник RT.

Предыдущий такой обмен прошел 19 декабря 2025 года. Тогда Россия передала Украине 1003 тел, а Киев вернул Москве тела 26 погибших воинов.

Договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в прошлом году в ходе переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

