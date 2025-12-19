Россия передала Украине еще более 1000 тел солдат ВСУ

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1003 погибших украинских военных, России переданы тела 26 погибших воинов.

Напомним, 23 октября Мединский сообщал, что Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Киеву 1000 тел погибших всушников, а украинская сторона вернула 31 погибшего бойца ВС РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

