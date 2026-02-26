Очередной обмен телами погибших состоится сегодня между Россией и Украиной

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев анонсировал на сегодня новый обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

С российской стороны обмен проводит Минобороны России, пояснил парламентарий в комментарии РБК.

Напомним, первый в этом году обмен погибшими военными Москва и Киев провели 29 января. Тогда российская сторона передала Украине 1000 тел погибших всушников. Украина в свою очередь передала тела 38 российских воинов, сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский.

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что с начала специальной военной операции Россия передала Украине более 11 тысяч тел военнослужащих, получив от Киева тела 201 бойца.

Москва, Наталья Петрова

