Всем все понравилось – в ИК №2 в Челябинске прошел день открытых дверей

В Челябинской области в ИК-2 прошел день открытых дверей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУФСИН региона, мероприятие было направлено на укрепление социально полезных связей осужденных и повышение эффективности воспитательной работы.

Администрацией учреждения был организован инструктаж по соблюдению мер безопасности на режимном объекте. После этого для гостей провели экскурсию по территории, сообщает пресс-служба ГУФСИН. В сопровождении заместителя начальника учреждения Владимира Рукавишникова гости посетили жилую зону, спальные помещения, комнату воспитательной работы, а также комнату для принятия пищи. Посетители смогли лично убедиться в соблюдении санитарных норм и бытовых условий содержания. Впечатления от увиденного остались исключительно положительными, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

Продолжилось мероприятие в клубе учреждения, где Владимир Рукавишников подробно осветил вопросы организации культурного досуга, проведения воспитательной и психологической работы с осужденными, а также рассказал о медицинском обеспечении и возможностях для самореализации осужденных.

«Особый эмоциональный отклик у присутствующих вызвал концерт, подготовленный собственными силами. Для зрителей прозвучали стихи и песни собственного сочинения, демонстрирующие творческий потенциал участников мероприятия. После концертной программы присутствующим продемонстрировали социальные видеоролики, подготовленные студией кабельного телевидения учреждения, что позволило наглядно показать многогранность воспитательного процесса», – сообщает пресс-служба ГУФСИН.

В завершение прошло чаепитие в кафе административной зоны. В неформальной обстановке гости и осужденные смогли пообщаться друг с другом, обменяться впечатлениями и обсудить планы на будущее после освобождения. Такая форма взаимодействия способствует снятию психологического напряжения и восстановлению семейных связей.

Подводя итоги, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Олег Артемов отметил, что мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, оставив массу положительных эмоций у каждого присутствующего. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования подобных мероприятий.

Челябинск, Елена Васильева

