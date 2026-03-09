Чиновники отказались пускать школьный автобус к поселку под Челябинском

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело из-за отказа властей организовать перевозку детей в школу из поселка в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, целый квест приходиться пройти детям из микрорайона Милюки поселка Полетаево (Сосновский район), чтобы попасть в школу. В самом микрорайоне образовательного учреждения нет, поэтому учатся дети в самом Полетаево.

Однако организовать работу маршрута школьного автобуса до микрорайона власти отказываются. Дети вынуждены добираться до школы пешком, преодолевая железнодорожные пути, или пользоваться альтернативной дорогой протяженностью 4 километра. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. Родителям лишь предложили отправлять школьников для посадки в автобус в другой населенный пункт, также расположенный на значительном расстоянии.

В следственном управлении СК России по Челябинской области организовали процессуальная проверка по факту нарушения прав детей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

