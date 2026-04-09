60 процентов сотрудников в России тратят время на бессмысленные задачи

В России значительная часть сотрудников регулярно тратит рабочее время на задачи, которые считают бессмысленными. В среднем такие обязанности занимают более четверти рабочего дня.

По данным опроса, проведенного SuperJob, с подобной ситуацией сталкиваются 60 процентов экономически активных россиян. При этом каждый пятый работник теряет на таких задачах более 30 процентов рабочего времени, а у 10 процентов на них уходит свыше половины дня.

В среднем доля времени, уходящего на бесполезные задачи, составляет 27 процентов. За последние два года выросла доля тех, кто тратит на них более половины рабочего времени – с 7 процентов до 10 процентов.

По профессиям наиболее высокую оценку полезности своей работы дают воспитатели (67 процентов) и врачи (61 процент). В то же время больше всего времени на бессмысленные задачи тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры – около трети рабочего дня.

Москва, Елена Васильева

