Мошенники открыли охоту на граждан под видом налоговой и Росфинмониторинга

Мошенники активизировались на фоне идущей в апреле в России декларационной кампании. Прикидываясь сотрудниками налоговой и Росфинмониторинга, они рассылают фишинговые электронные письма, сообщения в соцсетях и мессенджерах о якобы имеющихся к гражданами и представителям бизнеса вопросам. В используемых формулировках фигурируют некие проблемы с выплатами налогов, якобы имеющейся на предприятии серой зарплате и скрытой занятости, перечисление денег на счета граждан недружественных государств и так далее.

Граждан просят проявлять бдительность, не переходить по куар-кодам от неизвестных отправителей, не называть никому никаких кодов из СМС и завершать разговоры с незнакомцами, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов, налоговой и ФСБ.

Напомним, что до 30 апреля россияне сдают налоговые декларации 3-НДФЛ за 2025 год.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube