Видеоблагословения и цифровые иконы с троянами: в России перед Пасхой активизировались мошенники

Для россиян праздник православной Пасхи связан с надеждами и ожиданием приятных событий. Этот день отмечают даже те, кто далек от церкви, чем и пользуются мошенники. Уже известные схемы обмана злоумышленники адаптируют под популярный праздник. Об этом пишет газета «Известия».

Ранее злоумышленники впервые использовали в схемах инвестиционного мошенничества ловушки, приуроченные к Масленице и Дню народного единства. Не стала исключением и Пасха. В минувшем году в преддверии Воскресения Христова мошенники заманивали пользователей на фишинговые страницы, с помощью которых пытались угонять аккаунты в мессенджерах и соцсетях.

В 2026 году эта тенденция сохраняется. Для мошенников этот православный праздник – всего лишь день календаря, повод для обмана и направления трафика пользователей в различные киберпреступные схемы. Более того, в этом году в преддверии Пасхи от злоумышленников стоит ожидать внедрения передовых технологий в привычные схемы. В частности, мошенники могут использовать нейросети для создания реалистичных «видеоблагословений» или поддельных аудиосообщений от лица священнослужителей с просьбой о помощи.

Кроме того, вероятно появление фишинговых чат-ботов, предлагающих «эксклюзивные цифровые иконы» или бесплатные стикерпаки, для получения которых требуется авторизация через социальные сети, что ведет к угону аккаунта. Также прогнозируется рост поддельных сервисов по доставке пасхальных наборов и продуктов, которые будут собирать данные банковских карт под видом оформления предзаказа с большой скидкой.

По словам экспертов по кибербезопасности, на Пасху, как и на Рождество и другие крупные православные праздники, злоумышленники чаще всего «уводят» аккаунты в мессенджерах. Это связано с тем, что пользователи массово обмениваются поздравительными открытками, в которых часто скрываются троянцы или ссылки на скам-сайты. В апреле 2026 года аналитики обнаружили появление поддельных Telegram-ботов, которые созданы от имени популярных маркетплейсов и используют пасхальную символику.

Мошенники могут использовать схемы с «путешествиями» по невероятно низким ценам, где после оплаты билетов или проживания организаторы переставали выходить на связь. Также популярным ранее был обман с онлайн-записками «о здравии» или «о упокоении», когда деньги переводились на личные счета аферистов, не имеющих никакого отношения к реальным храмам.

Для того, чтобы защититься от «пасхальных» схем мошенников, специалисты советуют соблюдать определенные меры кибербезопасности. Никогда не переходить по ссылкам из сообщений от незнакомых контактов, даже если они содержат праздничные картинки. Любые пожертвования следует совершать только через официальные сайты епархий или проверенных фондов, удостоверившись в правильности написания домена в адресной строке. При покупке товаров к празднику онлайн стоит использовать виртуальную карту с ограниченным лимитом и избегать предложений с подозрительно низкими ценами, требующих немедленной оплаты через незащищенные платежные шлюзы.

Что касается различных выплат, якобы приуроченных к Пасхе, то у ведомств, отвечающих за них, уже есть вся необходимая информация о гражданах, а само получение помощи носит заявительный характер, подчеркивают эксперты. При этом всю информацию о выплатах и пособиях всегда можно найти на портале «Госуслуги», а также на региональных порталах или при личном посещении МФЦ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

