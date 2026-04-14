В России изменились сроки и способы передачи показаний потребления воды

В России с 1 апреля 2026 года изменились сроки и правила передачи показаний учета потребления воды. Изменения внесла Госдума, сообщает РИА «Новости».

Во многих регионах ввели четкие временные интервалы для отправки данных, так называемые окна. Чаще всего это период с 20-го по 25-е число каждого месяца в России.

Теперь, если не удастся уложиться с оплатой в срок, расчет произведут по среднемесячному потреблению за последние полгода. В Госдуме считают, что это позволит избежать переплат, ведь раньше потребителям, опоздавшим с оплатой, выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза больше реального расхода воды.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube