На ЧМК ряд сотрудников перевели на две трети оплаты труда

Работники Челябинского металлургического комбината сообщили 74.RU, что ряд сотрудников цехов перевели на две трети оплаты труда. По их словам, это коснулось работающих по «железнодорожному» графику. В пресс-службе комбината заявили, что это был временный шаг – на период ремонта печей.

«Вслед за ММК и ЧЭМК некоторых работников «Мечела» переводят на другой режим оплаты труда. В конце марта работников ККЦ (кислородно-конвертерный цех) перевели на 2/3 оплаты, в начале апреля аналогично поступили с работниками ЦХП (цех холодного проката) и СПЦ (сталеплавильный цех)», – поделились мнением сотрудники ЧМК, написавшие в редакцию 74.ru.

Работники ЧМК, у которых «железнодорожный» график (2/2), заволновались, что такой режим скажется на их зарплатах.

«Смена не уменьшается, просто за эти деньги сидишь на работе. Если смена выходит, например, около шести тысяч рублей, то будет минус две тысячи, – полагает сотрудник комбината. – Никто не знает, сколько это продлится. За 13 лет работы на заводе такого не было. По крайней мере, в этих цехах».

Как ранее писал «Новый День», ЧМК отчитался, что поучил в 2025 году 19,4 млрд рублей.

Челябинск, Елена Васильева

