ЧМК за 2025 год получил убыток в 19,4 млрд рублей

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» в 2025 году получило чистый убыток 19,4 млрд руб. Это почти в 2,9 раз больше, чем в предыдущем году. Информация об этом размещена в годовой отчетности предприятия, сообщает «Коммерсант».

За прошлый год выручка комбината составила 143,7 млрд руб. Показатель снизился на 20,2% по сравнению с 2024-м. В 6,5 раза сократилась выручка от продаж на экспорт, на 16% – на внутренний рынок.

Cебестоимость за 2025 год составила 131,5 млрд руб., снизившись на 12,8%. Валовая прибыль сократилась до 12,2 млрд руб., в 1,8 раза, управленческие расходы – до 3,1 млрд руб., на 14,9%.

Основные риски, которым подвержен ЧМК, включают: снижение производства и потребления металлопродукции, высокую конкуренцию, долги потребителей, несвоевременные поставки.

В бухгалтерской отчетности написано, что в 2026 году комбинат планирует увеличить удельный вес высокомаржинальной продукции в портфеле заказов, оптимизировать логистику, производственные процессы и внедрить новые технологии, увеличить выпуск ремонтной продукции за счет собственных цехов, проводить ремонтные работы без привлечения подрядчиков.

Челябинск, Елена Васильева

