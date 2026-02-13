0, +5 и снег с дождем: в Челябинскую область стучится весна

В Челябинской области продолжится потепление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в начале следующей недели в регионе может стать на 10 градусов теплее климатической нормы.

В субботу, 14 февраля, Южный Урал будет находиться на северо-западной периферии антициклона. Погода в регионе ожидается контрастная: на север региона начнет распространяться волна тепла, что значительно повысит температурный фон, и даже есть вероятность кратковременных оттепелей, а на юге области холод немного задержится.

Ночью в горах местами ожидается небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный и юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью в северной половине -7, -12 градусов по Цельсию, в южной половине – 14-19 градусов ниже нуля. Днем на севере области -3, +2, на юге – 6-11 градусов ниже нуля.

В Челябинске осадков не обещают. Температура воздуха ночью -10, -12 градусов, днем 0, -2.

В воскресение, 15 февраля, антициклон начнет постепенно отступать, а к Южному Уралу приблизится область пониженного давления – теплая и влажная воздушная масса сохранит свое влияние, но с натеканием облачности днем прогрев будет не столь интенсивен, и в большинстве районов температура воздуха останется в диапазоне ниже 0 градусов, к тому же усилится ветер.

Ночью столбик термометра опустится к отметкам -8, -13 градусов, на юге – до -18. Днем ожидается 1-6 градусов ниже нуля, на крайнем западе – до +4.

В Челябинске ночью похолодает до -10, -12 градусов, днем синоптики обещают 3-5 градусов ниже нуля.

В понедельник и последующие 1-2 дня волна тепла в регионе будет усиливаться, отклонения от климатических норм в сторону тепла составят более 10 градусов, и слабые кратковременные оттепели (температура воздуха выше 0 градусов) прогнозируются в большинстве районов. Однако вместе с теплом придут осадки смешанной фазы и гололед.

Ночью понедельника, 16 февраля, в области ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем в отдельных районах он может смениться небольшим мокрым снегом с дождем. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, на юге до -12. Днем потеплеет до 0, +5 градусов.

В Челябинске также ожидается умеренный мокрый снег ночью и небольшой мокрый снег с дождем – днем. Температура воздуха ночью будет -4, -6 градусов. Днем – 0, +2 градуса.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube