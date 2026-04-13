ПВО отразила массированную атаку ВСУ на регионы России: сбито 67 дронов

Средства противоздушной обороны отразили атаку ВСУ на пять российских регионов. С 08:00 до 14:00 мск в общей сложности было ликвидировано 67 вражеских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные атаки отражены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областях, Крыму. Кроме того, украинские дроны перехватили над акваторией Черного моря.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уточнил, что на подлете к промышленной площадке Череповца сбито 13 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в Max.

Над Брянской областью было нейтрализовано три беспилотника, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

В Курской области два человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ по медицинскому автомобилю в Беловском районе, уточнил губернатор Александр Хинштейн. Ранения получили водитель и электрик – работники Беловской ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавших транспортируют в Курскую областную больницу.

В белгородском Шебекино в результате атаки БПЛА ранена мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под удар ВСУ попал административный объект, у пострадавшей баротравма и ссадины лица, уточнил он. Женщина будет доставлена в больницу №2 Белгорода. Ранее сегодня губернатор сообщал о четырех пострадавших при ударах ВСУ.

Напомним, за минувшую ночь, по данным Минобороны, российские военные обезвредили 33 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

