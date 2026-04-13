Четыре человека ранены при ударах БПЛА по Белгородской области

В Белгородской области четверо мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, трое мужчин получили осколочные ранения головы при ударе беспилотника в селе Ясные Зори Белгородского округа.

«Двое доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего обследования они направлены в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в БОКБ. Ему оказана помощь, от госпитализации мужчина отказался», – написал глава региона в Max.

Еще один мужчина пострадал в результате атаки дрона в хуторе Гаевка Волоконовского округа, добавил Гладков. Пострадавший обратился в районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение ноги. После оказания помощи он будет доставлен в Валуйскую ЦРБ.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших в городе Грайворон при ударах вражеских дронов – женщине и бойце «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в районную больницу. После оказания необходимой помощи он будет переведен в одну из больниц Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

