Фурам и автобусам не разрешили вернуться на М-5 в Челябинской области

В Челябинской области продлили временное ограничение движения по одной из федеральных трасс.
Как уже сообщал «Новый День», причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия (снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части, снижение видимости).
В связи с этим было запрещено движение пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также грузового транспорта на участке автодороги М5 «Урал» с 1799 километра (Чебаркуль) по 1548 километра (граница с Башкирией).
По предварительным данным, ограничения должны были снять сегодня, 11 января, в 14:00. Однако, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, действие запрета продлили до 17:00.
Южноуральцам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, переждать непогоду на специализированных стоянках или искать пути объезда.
Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности в связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости на дорогах. Наряды дорожно-патрульной службы работают в усиленном режиме.
Между тем, по информации Челябинского гидрометцентра, по данным снегосъемки на 10 января высота снежного покрова в регионе составила 28-39 сантиметров, в 1,2-1,8 раза выше нормы. В крайних западных, местами в горных и предгорных северо-западных, местами в северо-восточных и местами в юго-западных районах высота снега равнялась 23-25 сантиметров, в пределах или на 4-7 сантиметра ниже нормы.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»