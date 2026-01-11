Фурам и автобусам не разрешили вернуться на М-5 в Челябинской области

В Челябинской области продлили временное ограничение движения по одной из федеральных трасс.

Как уже сообщал «Новый День» , причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия (снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части, снижение видимости).

В связи с этим было запрещено движение пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также грузового транспорта на участке автодороги М5 «Урал» с 1799 километра (Чебаркуль) по 1548 километра (граница с Башкирией).

По предварительным данным, ограничения должны были снять сегодня, 11 января, в 14:00. Однако, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, действие запрета продлили до 17:00.

Южноуральцам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, переждать непогоду на специализированных стоянках или искать пути объезда.

Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности в связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости на дорогах. Наряды дорожно-патрульной службы работают в усиленном режиме.

Между тем, по информации Челябинского гидрометцентра, по данным снегосъемки на 10 января высота снежного покрова в регионе составила 28-39 сантиметров, в 1,2-1,8 раза выше нормы. В крайних западных, местами в горных и предгорных северо-западных, местами в северо-восточных и местами в юго-западных районах высота снега равнялась 23-25 сантиметров, в пределах или на 4-7 сантиметра ниже нормы.

Челябинск, Виктор Елисеев

