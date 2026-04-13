Бывшего топ-менеджера ММК арестовали

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего бывшего заместителя генерального директора по производству Магнитогорского меткомбината, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), а также 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершённом в особо крупном размере.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, бывшим замгенерального директора является Павел Кравченко, а представителем компании – его друг Эдуард Новоселов.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы, будучи сотрудником завода, фигурант обеспечил передачу своему 58-летнему знакомому 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов в которой составляет более 30 млн рублей, для обеспечения возможности дальнейшего беспрепятственного сотрудничества организации с комбинатом при строительстве объекта.

В дальнейшем бывший сотрудник завода в период с июля 2021 года по май 2022 года получил от представителя вышеуказанного общества коммерческий подкуп в виде приобретения и поставки за счёт этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 млн рублей, использованных для строительства его жилого дома, расположенного в курортной зоне озера Банного.

Также фигурант в период с 2023 по 2024 год при посредничестве своего знакомого, имеющего право на распределение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью, получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 8,8 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователями СК России произведены обыски по месту жительства и работы фигурантов, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщает «Первое областное агентство», с ММК бывший директор по безопасности был уволен 30 марта 2026 года – с ним расторгли трудовой договор по компрометирующим основаниям, а именно «за осуществление действий, которые повлекли причинение имущественного ущерба организации и нарушение нормальных жизненных условий населения Магнитогорска».

Челябинск, Елена Васильева

