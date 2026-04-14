Правительство изменило критерии назначения пенсий многодетным родителям и обладателям «сельского стажа»

Правительство изменило правила подсчета стажа при назначении пенсий многодетным родителям и сельским работникам. Убирается ограничение, согласно которому в страховой стаж можно было включить не более шести лет ухода за детьми, сообщает РИ «Новости».

Теперь периоды декрета до 1,5 года будут учитываться полностью, независимо от количества детей в семье. Это нововведение коснется родителей, воспитывающих пятерых и более детей, позволяя им рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты.

Аналогичная норма вводится и для обладателей «сельского стажа»: теперь все время ухода за детьми будет засчитываться в необходимые 30 лет работы в сельском хозяйстве без лимитов.

Отдельные изменения коснутся родителей близнецов. В случае многоплодной беременности стаж по уходу за детьми теперь будет суммироваться. За полтора года декрета с двойней родителю начислят сразу три года стажа, а с тройней – 4,5 года.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

