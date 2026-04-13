В России предложили восстановить летную годность 700 «кукурузников»

Разработчик самолетов Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 простаивающих самолетов. Это позволит решить вопрос дефицита на местных линиях в ближайшие пять-семь лет, сообщили «Ъ» в ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина».

Инициатива обсуждалась на совещании с эксплуатантами Ан-2 на площадке Московского авиаремонтного завода (АРЗ) ДОСААФ. По оценкам разработчика, ресурс Ан-2 выработан всего на 25-30% и их можно использовать с учетом того, что этот тип самолета не имеет календарного срока службы, пишет «Коммерсант».

Ремонт Ан-2 на российских заводах обойдется в 17-25 млн руб., рассказал «Ъ» гендиректор Московского АРЗ ДОСААФ Павел Ненастьев. Он оценил восстановление всего парка простаивающих сегодня «кукурузников» в 14,5-21 млрд руб.

Москва, Елена Васильева

