Челябинец, сбивший школьницу на пешеходном переходе, предстанет перед судом

Пенсионер из Челябинска ответит в суде за наезд на 15-летнюю девушку на пешеходном переходе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего челябинца, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, утром 5 декабря 2025 года пенсионер, управляя автомобилем «Хендай IX35», в деревне Круглое не пропустил переходившую дорогу по пешеходному переходу 15-летнюю девушку. Школьница получила сочетанную травму тела, которую медики расценили как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
В ходе предварительного расследования пенсионер вину признал полностью.
Родители девочки в ходе расследования заявили гражданский иск о взыскании с челябинца 1 миллиона рублей в счет возмещении морального вреда.
В ходе следствия на автомобиль и два прицепа стоимостью около 1 миллиона рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»