В Челябинске рейсовый автобус сбил женщину на остановке

В Челябинске утром 14 апреля рейсовый автобус сбил женщину на остановке.

Как сообщает региональное ГАИ, ДТП произошло на улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска. Автобус следовал по маршруту № 18, за рулем находился 62-летний водитель. 41-летнюю женщину с места ДТП увезла скорая помощь.

Водитель в момент ДТП был трезв, обстоятельства инцидента выясняются. По одной из версий, женщина спешила на другой автобус и была невнимательна.

Челябинск, Елена Васильева

