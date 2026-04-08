Чиновники мэрии Челябинска потратили 20 млн на ремонт аварийного дома, подлежащего сносу

Силовики продолжают расследование уголовного дела в отношении арестованного заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Челябинска Вадима Храмцова. Теперь Астахова обвиняют еще и в злоупотреблении должностными полномочиями при осуществлении ремонта аварийного дома в Металлургическом районе.

Как сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области, основанием для возбуждения уголовных дел против Астахова послужили материалы, предоставленные УФСБ России по Челябинской области, осуществляющим оперативное сопровождение по делу.

По версии следствия, в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года Астахов и также задержанный вместе с ним начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Челябинска Вадим Храмцов организовали через подконтрольных лиц согласование и заключение от имени муниципального унитарного предприятия договоров с обществом с ограниченной ответственностью с нарушением конкурентных процедур и по завышенной стоимости.

В результате произошло завышение стоимости работ на сумму свыше 183 млн рублей, что повлекло причинение значительного материального ущерба унитарному предприятию.

«Кроме того, в сентябре 2022 года один из домов по улице Мира города Челябинска признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Несмотря на решение комиссии о первоочередном расселении жильцов, заместитель главы города организовал неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств, выделив Управлению жилищно-коммунального хозяйства субсидию в размере 20 млн рублей на аварийно-восстановительные работы, не устранившие аварийность здания», – сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

Напомним, Астахов занял пост вице-мэра в октябре 2019 года, тогда ему было 36 лет. Храмцов начал работать в администрации Челябинска в мае 2021 года в должности заместителя начальника управления ЖКХ, через год он возглавил это подразделение.

По решению суда Астахов и Храмцов на два месяца отправлены в СИЗО.

На их должности в мэрии Челябинска уже назначили врио.

Челябинск, Елена Васильева

