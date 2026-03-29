Вице-мэра и начальника УЖКХ Челябинска отправили в СИЗО

Вице-мэру Челябинска Александру Астахову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и отправили в СИЗО на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Тракторозаводский районный суд.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника накануне задержали сотрудники ФСБ. Кроме того, под стражу до 28 мая заключили и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Вадима Храмцова.

По данным источников, показания на обоих дали бывшие топ-менеджеры ПОВВ, попавшие под следствие осенью 2025 года. Речь идет о причинении городскому бюджету ущерба на сумму более 150 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

