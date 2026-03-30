В мэрии Челябинска назначили исполняющих обязанности замглавы города и начальника УЖКХ

В администрации Челябинска нашли замену задержанным чиновникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , исполнять обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству будет будет вице-мэр Дмитрий Агеев. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации города.

Кроме того, обязанности начальника городского управления ЖКХ временно будет Григорий Логвинов, до настоящего времени бывший заместителем руководителя ведомства.

Напомним, вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника УЖКХ Вадима Храмцова задержали в минувшие выходные. По данным источников, вице-мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и коммерческой организации. По предварительной информации, ущерб городскому бюджету превышает 150 миллионов рублей.

Отметим, Дмитрий Агеев после назначения врио замглавы города по городскому хозяйству сконцентрирует в своих руках контроль над наиболее ресурсными сферами деятельности городской администрации – дорожным и городским хозяйством.

Чиновник является ближайшим соратником действующего мэра Алексея Лошкина. Он пришел в мэрию в декабре 2024 года, покинув кресло начальника главного контрольного управления Челябинской области.

Г-н Агеев окончил в 1999 году Российский государственный торгово-экономический университет по специальности – «внешнеэкономическая деятельность предприятия». В 2004 году окончил заочную аспирантуру Южно-Уральского государственного университета, получив ученую степень «кандидат экономических наук». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в ЮУрГУ по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих».

Отметим, что по такой же программе и в том же вузе профессиональную переподготовку проходил и его нынешний шеф – Алексей Лошкин (только в 2012 году).

Достаточно схожа и карьера мэра и его заместителя. Дмитрий Агеев с 1999 по 2010 годы проходил службу в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности – Алексей Лошкин с 1996 по 2011 годы работал в Главном управлении внутренних дел по Челябинской области.

С 2011 по 2014 годы Агеев руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области.

С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника главного контрольного управления Челябинской области (руководил управлением до декабря 2015 года Алексей Лошкин).

С июня 2016 года назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области. 20 декабря прошлого года ушел в отставку, чтобы перейти на работу в мэрию Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

