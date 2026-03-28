ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Вице-мэра Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова задержали сотрудники ФСБ.

По данным СМИ, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и коммерческой организации. Есть вопросы и к начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Вадиму Храмцову. По предварительным данным, ущерб городскому бюджету превышает 150 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, в рабочих кабинетах и дома у чиновников проведены обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Астахов занял пост вице-мэра в октябре 2019 года, тогда ему было 36 лет. Храмцов начал работать в администрации Челябинска в мае 2021 года в должности заместителя начальника управления ЖКХ, через год он возглавил это подразделение.

Челябинск, Софья Артемьева

