Пьяный магнитогорец избил жену и сотрудников скорой, приехавшей на вызов

Пьяный магнитогорец избил жену и членов бригады скорой, которая приехала на вызов к женщине.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,сильно побил жену. Ей понадобилась помощь медиков.

Дождавшись приезда бригады скорой помощи, обвиняемый в подъезде стал мешать медикам пройти, ругаться, оскорблять, потом подошел к фельдшеру, схватил ее за волосы и стал выводить из подъезда на улицу, ударив женщину головой о металлическую дверь подъезда.

После того, как незаконные действия попытался пресечь водитель автомобиля скорой медицинской помощи, обвиняемый нанес ему кулаком не менее 2 ударов в голову, причинив телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Елена Васильева

