В Челябинске во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание произошло вечером 13 апреля в многоквартирнике на улице Чайковского. В квартире на 9 этаже огонь повредил пять квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело хозяина квартиры – 63-летний мужчина отравился продуктами горения. По предварительным данным, возгорание спровоцировало неосторожное курение.

Челябинск, Елена Васильева

