В Челябинской области на пасхальные богослужения пришло более 25 тысяч человек

Более 25 тысяч человек посетили ночные пасхальные службы в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в 117 населенных пунктах области было проведено 185 религиозных мероприятий. Безопасность граждан обеспечивали 1,2 тысячи сотрудников органов внутренних дел региона, включая работников Росгвардии, добровольцев, представителей казачества и частных охранных организаций.

Перед началом богослужений все церкви и храмы вместе с прилегающей территорией обследовали. При входе в здания проводились досмотры с металлодетекторами.

Челябинск, Елена Васильева

