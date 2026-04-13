В Челябинской области на пасхальные богослужения пришло более 25 тысяч человек

Более 25 тысяч человек посетили ночные пасхальные службы в Челябинской области.
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в 117 населенных пунктах области было проведено 185 религиозных мероприятий. Безопасность граждан обеспечивали 1,2 тысячи сотрудников органов внутренних дел региона, включая работников Росгвардии, добровольцев, представителей казачества и частных охранных организаций.
Перед началом богослужений все церкви и храмы вместе с прилегающей территорией обследовали. При входе в здания проводились досмотры с металлодетекторами.
Челябинск, Елена Васильева
