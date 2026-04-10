Над Россией за ночь перехватили 151 беспилотник ВСУ

Силы противоздушной обороны уничтожили за минувшую ночь 151 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 57 дронов сбили над Волгоградской областью, 48 – над Ростовской областью, 35 – над Белгородской областью. Кроме того, девять БПЛА ликвидировали над акваторией Каспийского моря и по одному – над территориями Тамбовской области и Калмыкии.

В Волгоградской области отражена массированная атака дронов на энергетическую и гражданскую инфраструктуру в регионе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его данным, пять частных домовладений повреждены в Суровикинском районе. «В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет», – добавил он.

В Ростовской области отражена воздушная атака в 10 районах региона, уничтожены более 50 БПЛА, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в результате падения обломков беспилотника в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме. Обошлось без пострадавших.

В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг поздно вечером. Мужчина и женщина пострадали от удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино. Еще один мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА на грузовик на той же трассе. В селе Нежеголь Шебекинского округа при ударе дрона пострадала 15-летняя девочка-подросток.

В течение ночи ограничения на полеты вводились в почти двух десятках аэропортах России.

Москва, Наталья Петрова

