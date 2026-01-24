Электричка из Челябинска в Верхний Уфалей встала посреди маршрута

Электропоезд из Челябинска в Врхний Уфалей не доехал до конечной остановки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 24 января, утром.
Пригородный поезд №7005/7025, следовавший из Челябинска в Верхний Уфалей, совершил вынужденную остановку на перегоне Бижеляк – Кыштым. Причиной инцидента стала техническая неисправность.
Пассажиров электрички пересадили во вспомогательный подвижной состав, и они продолжили путь.
Челябинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Взято на контроль соблюдение прав пассажиров.
Челябинск, Виктор Елисеев
