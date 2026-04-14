Пара пенсионеров ждала подарки, а стала жертвами мошенников

В Челябинской области пожилая пара вместо подарков ко дню рождения несколько дней контактировала с мошенниками и лишилась 3,4 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, в Озерске в полицию пришла пожилая жительница 1953 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил якобы сотрудник маркетплейса и попросил назвать смс-код для получения посылки. Женщина ждала подарки ко дню рождения и сообщила информацию. В трубке она услышала: «Скорее снимай деньги, она сообщила код». После этого супруги сразу заблокировали свои счета.

Позже пенсионерка получила смс‑сообщение, имитирующее уведомление от портала «Госуслуги» о несанкционированном входе в личный кабинет, с номером горячей линии. Потерпевшая позвонила по нему, после чего злоумышленники убедили её и супруга, что от их имени оформлена доверенность на некоего гражданина, занимающегося мошенничеством. Для «пресечения противоправных действий» паре предписывалось выполнять все инструкции, а в подтверждение через мессенджер им прислали поддельные документы.

В течение нескольких дней потерпевшие сняли все сбережения (более двух миллионов рублей), заложили в ломбард золотые украшения на сумму 460 тысяч рублей и заняли у знакомых 580 тысяч рублей. Переводы они осуществляли через банкоматы в Челябинске: мошенники утверждали, что «деньги помечены» и их могут обработать только определенные банкоматы. Осознание обмана пришло после очередного ночного звонка с требованием снова ехать в Челябинск – тогда супруги обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 3,4 миллиона рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Озерск, Елена Васильева

