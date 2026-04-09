Набор продуктов к Пасхе подешевел

Стоимость набора продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР). При расчете учитывалась стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления традиционных угощений – кулич, вареные яйца и творожная пасха – на 4 порции.

«Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2026 году на семью в России составила 486 рублей 88 копеек. Вслед за масленичной дефляцией в России фиксируется пасхальная – стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи», – указано в исследовании.

Из основных компонентов набора по сравнению с прошлой Пасхой подешевели сливочное масло – на 7,1%, сахар – на 3,9%, а также изюм с курагой – на 0,3%. Подорожали – яйца (на 5,3%) и молоко (на 3,2%).

В ЦСР отмечают, что снижение стоимости пасхального набора зафиксировано в 50 российских регионах. Сильнее всего он подешевел в Алтайском крае (на 7,2%), в Тверской и Свердловской (на 7%), Ленинградской (на 6,8%) и Вологодской (на 6,6%) областях.

Минимальная стоимость набора продуктов к Пасхе, как и в прошлом году, в Мордовии – 382,16 рубля.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

