В Челябинске задержали подростка, расстрелявшего окна пятиэтажки

В Челябинске привлекли к ответственности родителей подростка, обстрелявшего окна соседнего дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на выходку неизвестных пожаловались хозяева одной из квартир жилого дома на улице Калинина, заметившие повреждения на окнах жилища.

Горожане предположили, что повреждения могли стать следствием стрельбы.

Участковые уполномоченные полиции и оперативники провели поквартирный обход ближайших домов, опросили жителей. В выяснилось, что виновником переполоха был 15-летний подросток. Молодой человек рассказал, что нашел на улице пневматический пистолет и решил пострелять из окна квартиры в сторону соседнего дома.

С подростком и его матерью провели профилактическую беседу. В отношении челябинки составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Причиненный ущерб родители стрелки пообещали возместить.

Челябинск, Виктор Елисеев

