Благотворительный фонд «Металлург» отчитался о тратах в 2025 году – на что ушли деньги

Благотворительный фонд «Металлург», ключевым жертвователем которого является Магнитогорский металлургический комбинат, опубликовал годовой отчет за 2025 год.

В числе ключевых направлений работы фонда, участниками которых в 2025 году стали свыше 47 тысяч человек – поддержка людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья (суммарные затраты в 2025 году – 358,3 млн рублей); поддержка семьи, материнства и детства (346,9 млн рублей); социальная поддержка семей участников СВО, содействие в формировании гуманитарного груза и т.д. (347,8 млн рублей); поддержка спорта и других некоммерческих организаций (588,1 млн рублей).

«С каждым годом появляется всё больше социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтёрских движений и совместных общественных инициатив. Людей, готовых участвовать в благотворительной деятельности, много. Задача нашего фонда – создавать условия для того, чтобы все они имели возможность быть полезными и видели реальные результаты общей работы», – отметил председатель попечительского совета фонда, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Металлург» – один из первых благотворительных фондов в истории современной России. Все эти годы общественная организация оказывает системную помощь нуждающимся категориям граждан, реализуя благотворительную программу по поддержке институтов семьи, материнства и детства, старшего поколения. Кроме того, БФ «Металлург» развивает культуру благотворительности в регионе присутствия и объединяет ресурсы общества для решения проблем жителей Магнитогорска и южных районов Челябинской области. Ценный опыт фонда масштабируется и передается региональным некоммерческим организациям через созданный на базе БФ «Металлург» Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2025 году благотворительный фонд «Металлург» вошел в топ-10 благотворительных организаций России. Кроме того, БФ «Металлург» занял 1 место в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ за проект «Материнство – радость и ответственность», а также стал победителем XXII конкурса социальных достижений «Меняющие мир». Годовой отчет фонда за 2024 год признан победителем Всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов «Точка отсчета», получив статус «Золотой стандарт».

Магнитогорск, Елена Васильева

