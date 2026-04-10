ЦБ отобрал лицензию у московского «Банка РМП»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Банка РМП», который занимает 292-е место в рейтинге по величине активов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Финансовая организация лишилась лицензии из-за нарушений банковского законодательства.

«Банк не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», – заявили в ЦБ.

Кроме того, он допускал нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Регулятор отметил, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц. Ранее Банк России выявлял в деятельности кредитной организации «сделки, имевшие признаки вывода активов». Информация о них направлялась в правоохранительные органы.

Кроме того, ЦБ уличил банк в проведении подозрительных транзитных операций по выводу денежных средств за рубеж и их обналичивание.

Банк России приостановил полномочия исполнительных органов кредитной организации. Функции временной администрации возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Банк РМП» является участником системы страхования вкладов, поэтому накопления будут возвращены клиентам в порядке и размерах, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

«Агентство по страхованию вкладов» планирует начать выплаты не позднее 24 апреля 2026 года. По данным отчетности банка на 1 марта 2026 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 120,9 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

