В Челябинске прибавилось борцов со смогом (ВИДЕО)

В Челябинске заявили о создании еще одного экологического движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялось представление инициативной экологической группы «Челябинск Дыши». Презентацию новой организации провел бывший заместитель губернатора Челябинской области, ныне общественник Николай Сандаков.

Напомним, с призывом вплотную заняться экологическими проблемами Челябинска экс-чиновник обратился к горожанам на своей странице в социальных сетях около месяца назад. Однако, несмотря на проявленную инициативу, г-н Сандаков не называет себя лидером экологической группы: «Я лишь координатор одного из семи направлений деятельности организации», – подчеркнул он сегодня.

Эко-активисты к подготовке презентации подошли со всей ответственностью: в течение месяца были проведены опросы пользователей социальных сетей и социологический опрос жителей Челябинска на улицах города. В ходе «уличных» исследований выяснилось, что порядка 70% челябинцев уверены: экологическая ситуация в городе за последние три года ухудшилась. Кроме того, впервые, по словам Николая Сандакова, именно экологическая проблема была названа главной для Челябинска (ее отметили 80% опрошенных), опередив лидировавшие ранее растущие тарифы и падающее качество услуг в ЖКХ (38%), а также снижающиеся зарплаты (32%).

При этом почти 70% челябинцев считают, что экологическая ситуация в областном центре стала значительно хуже, еще 10% отмечают незначительное ухудшение, а 15% заявили, что никаких изменений за последние три года не произошло.

Как крайне неблагополучную общую экологическую ситуацию оценили 36% горожан, еще 41% считают ее «скорее неблагополучной». Что касается ответов, отмечающих отсутствие в городе экологических проблем, их число находится, как правило, в границах статистической погрешности.

Аналогичные ответы давали и участники он-лайн опроса. «Я впервые сталкиваюсь с тем, что результаты онлайн-опроса и оффлайн-исследования настолько коррелируют между собой», – признался Николай Сандаков. Впрочем, были и исключения. Так, если участники соцопроса назвали ответственными за экологическую ситуацию, ложившуюся в городе, губернатора Челябинской области, министерство экологии региона и мэра Челябинска, то пользователи соцсетей, помимо главы региона и министерства, считают таковым президента России, а главу города Евгения Тефтелева назвали лишь 4% опрошенных.

Есть определенные разночтения и в ответах на вопрос «Что делать?». В соцсетях большинство (68%) высказались за вынос вредных производств за пределы города, а 16% и вовсе заявили, что предприятия нужно просто закрыть. Среди участников соцопроса более 50% согласны на модернизацию производств, хотя высказавшихся за переезд предприятий оказалось тоже достаточно много.

Нельзя не заметить, что с промежутком ровно в неделю о начале деятельности в Челябинске заявили сразу две экологические организации с целями и зоной ответственности, практически идентичными друг другу. 8 февраля было презентовано движение «Антисмог», возглавляемое депутатом Законгодательного собрания Челябинской области Михаил Маховым. Однако, «Челябинск Дыши» подошел к первой встрече с журналистами куда более подготовленным. Если «Антисмог» ограничился, в основном, рассуждениями о недостатке информации и необходимости экологического просвещения, то члены новой организации не только провели изучение общественного мнения, но и сформировали предложения по улучшению качества воздуха в городе. Среди них – организация практически бездействующей на сегодня системы экологического мониторинга.

Активисты не исключили сознательного ухудшения экологии Челябинска

Так, по словам Николая Сандакова, в Челябинске должны действовать 20 станций Росгидромета, в то время как сейчас в городе действуют всего 8 (7 из них устаревшие). Довести число станций до необходимого экологи предлагают к 1 июня 2019 года. Кроме того, до 1 января 2019 года необходимо установить газоанализаторы на границах санитарно-защитных зон предприятий-загрязнителей, а до 1 марта 2019 года – оснастить датчиками источники выбросов.

Но самое радикальное предложение – вынос за границы города производств 1-2 классов опасности до 31 декабря 2020 года. К таковым активисты отнесли «Мечел-Кокс», в том числе аглофабрику, доменное и конвертерное производства ЧМК, весь производственный комплекс ЧЭМК и Челябинский электродный завод. Ничего утопичного в этом общественники не видят. В качестве стимулирующей промышленников меры предлагают резко увеличить арендную плату на земельные участки под «грязными» производствами – в 100 раз. В качестве примера действенности такой меры приводят Екатеринбург и Тюмень.

Также экологи предлагают создать Единый координационный совет экологических организаций и ввести государственную должность уполномоченного по экологическим вопросам в Челябинской области, на которую назначать по представлению координационного совета.

Свои требования инициативная группа намерена направить губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и общественным организациям, объединяющим промышленные предприятия. Сроки указаны по каждому предложению. Сдвигать их ни в коем случае нельзя, настаивают активисты: у Челябинска в запасе, от силы два-три года, после чего может начаться повальное бегство из города. Уже сегодня 60% горожан намерены уехать из-за плохой экологической обстановки, а еще 19% признают, что не готовы к этому просто из-за отсутствия возможностей. «Уверяю вас, этот год станет последним, когда численность населения Челябинска будет увеличиваться, потом начнется обратный процесс», – настаивает Николай Сандаков.

Инициатива нашла поддержку и одобрение не только среди рядовых челябинцев. С удовлетворением создание новой организации отметил бывший депутат Госдумы, учредитель фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, активно продвигающий в Челябинской области проект Русской медной кампании по рекультивации Коркинского разреза путем складирования в карьере отработанных «хвостов» Томинского ГОКа. Высокую оценку группе «Челябинск Дыши» дал и журналист Максим Румянцев из Екатеринбурга, известный в Челябинске в качестве активного противника движения «Стоп ГОК» и сторонника проекта РМК по строительству Томинского ГОКа. Житель соседнего региона порадовался тому, что наконец-то в Челябинске появилась «конструктивная экологическая повестка».

Как отнесся руководитель движения «Антисмог» к появлению организации, намеревающейся играть на одном с ним поле, пока неизвестно: Михаил Махов благоразумно решил не посещать презентацию «конкурентов», хотя до этого активно появлялся на любых экологических мероприятиях.

В группе «Челябинск Дыши» настаивают: для решения экологических проблем Челябинска необходимо для начала сосредоточиться на самой острой, и это – качество воздуха. Вместе с тем, это далеко не единственная проблема. Не менее острой остается вопрос строительства Томинского ГОКа, деятельность которого в перспективе будет оказывать самое прямое влияние на качество воздуха в областном центре. Новая организация свое отношение к этой проблеме никак не обозначает, подчеркивая, что сейчас их интересует только воздух и только в Челябинске.

Но проект РМК не уходит из экологической повестки других общественных движений города и региона, так же как и вопросы челябинской свалки, Коркинского разреза. Более того, эти проблемы находятся на контроле у президента РФ Владимира Путина, который обещал активистам «СТОП-ГОК» объективное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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