Зона экологического геноцида: Челябинская область заняла последнее место эко-рейтинга по итогам 2017 года

Южный Урал по-прежнему замыкает экологический рейтинг «Зеленого патруля».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» ,

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов по итогам 2017 года. Самым грязным субъектом Федерации остается Челябинская область.

Южный Урал сохранил 85-ю, последнюю строчку рейтинга. Также в десятку регионов с худшей экологической ситуацией вошли Свердловская, Московская, Иркутская, Брянская области, республика Бурятия, Еврейская АО, Оренбургская, Нижегородская области и Севастополь.

В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашская республика, республика Коми.

«На протяжении 2017 года в Челябинской области с незавидной частотой фиксировались превышения загрязняющих веществ в воздухе. Социальные сети, телефонные линии природоохранных ведомств просто разрывались от жалоб граждан на запах гари и смога. На горячую линию «Зеленого патруля» также поступали сотни жалоб от жителей с просьбами как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Так, нам писали жители Магнитогорска, которые, по их словам, живут в зоне экологического геноцида, – пояснили прискорбное положение Южного Урала общественники. – Жители утверждали, что ряд промышленных предприятий города только на бумаге сокращают выбросы загрязняющих веществ. На деле же город находится в зловонном ядовитом облаке, а различные заболевания дыхательных путей и онкологические заболевания только продолжают расти».

Вообще низкое качество атмосферного воздуха в области связывается с несколькими факторами: большим количеством промышленных предприятий-загрязнителей, низким качеством топлива, которым заправляют автомобили в регионе, а также неблагоприятными метеоусловиями, которые случаются в Челябинской области день через день и мешают вредным загрязняющим веществам рассеиваться в воздухе, отмечают экологи.

Также определенной головной болью для жителей и региональных властей является Коркинский угольный разрез. Там постоянно возникают эндогенные пожары, в результате чего в воздух попадают такие вещества, как формальдегид. В области неоднократно фиксировались двукратные превышения по ПДК данного вещества. На данный момент разрез не рекультирован, пока что только идут разговоры о планах по его рекультивации. В связи с этим в декабре 2017 года тысячи жителей митинговали и подписались под петицией в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с рекультивацией Коркинского угольного разреза.

«Водные и почвенные ресурсы Челябинской области также не избежали многократных загрязнений, в связи с этим область в «Экологическом рейтинге» так, к сожалению, и остается на последних местах», – констатировали в «Зеленом патруле».

Челябинск, Виктор Елисеев

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