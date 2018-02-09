Зона экологического геноцида: Челябинская область заняла последнее место эко-рейтинга по итогам 2017 года

Южный Урал по-прежнему замыкает экологический рейтинг «Зеленого патруля».
Как передает корреспондент РИА «Новый День»,
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов по итогам 2017 года. Самым грязным субъектом Федерации остается Челябинская область.
Южный Урал сохранил 85-ю, последнюю строчку рейтинга. Также в десятку регионов с худшей экологической ситуацией вошли Свердловская, Московская, Иркутская, Брянская области, республика Бурятия, Еврейская АО, Оренбургская, Нижегородская области и Севастополь.
В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашская республика, республика Коми.
«На протяжении 2017 года в Челябинской области с незавидной частотой фиксировались превышения загрязняющих веществ в воздухе. Социальные сети, телефонные линии природоохранных ведомств просто разрывались от жалоб граждан на запах гари и смога. На горячую линию «Зеленого патруля» также поступали сотни жалоб от жителей с просьбами как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Так, нам писали жители Магнитогорска, которые, по их словам, живут в зоне экологического геноцида, – пояснили прискорбное положение Южного Урала общественники. – Жители утверждали, что ряд промышленных предприятий города только на бумаге сокращают выбросы загрязняющих веществ. На деле же город находится в зловонном ядовитом облаке, а различные заболевания дыхательных путей и онкологические заболевания только продолжают расти».
Вообще низкое качество атмосферного воздуха в области связывается с несколькими факторами: большим количеством промышленных предприятий-загрязнителей, низким качеством топлива, которым заправляют автомобили в регионе, а также неблагоприятными метеоусловиями, которые случаются в Челябинской области день через день и мешают вредным загрязняющим веществам рассеиваться в воздухе, отмечают экологи.
Также определенной головной болью для жителей и региональных властей является Коркинский угольный разрез. Там постоянно возникают эндогенные пожары, в результате чего в воздух попадают такие вещества, как формальдегид. В области неоднократно фиксировались двукратные превышения по ПДК данного вещества. На данный момент разрез не рекультирован, пока что только идут разговоры о планах по его рекультивации. В связи с этим в декабре 2017 года тысячи жителей митинговали и подписались под петицией в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с рекультивацией Коркинского угольного разреза.
«Водные и почвенные ресурсы Челябинской области также не избежали многократных загрязнений, в связи с этим область в «Экологическом рейтинге» так, к сожалению, и остается на последних местах», – констатировали в «Зеленом патруле».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.02.18
До выборов президента осталось 37 дней: ученые потребовали считаться с их мнением при планировании новых производств. / «Настоящая халтура»: челябинские эксперты оценили ОВОС проекта рекультивации Коркинского разреза (ВИДЕО). / Насильники второклассницы из Златоуста избежали наказания. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»