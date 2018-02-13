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Вторник, 13 февраля 2018, 11:17 мск

Челябинск

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«Шанс спасти Челябинск»: власти Челябинска согласовали митинг против Томинского ГОКа 18 февраля

Мэрия Челябинска согласовала предвыборный митинг против Томинского ГОКа 18 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг под девизом «Челябинск без ГОКа – наш выбор!» пройдет в сквере Колющенко. О его согласовании активисты движения «Стоп ГОК» сообщили сегодня в социальных сетях.

«Митинг 18 февраля согласован! – написали эко-активисты. – Собираемся в сквере Колющенко. Начало в 13:00».

Противники строительства Русской медной компанией к десятке километров от областного центра Томинского горно-обогатительного комбината призывают всех горожан проявить свою гражданскую позицию. «Если вам не безразлична судьба города, присоединяйтесь и приглашайте друзей, – приглашают участники движения «Стоп ГОК». – Митинг перед президентскими выборами – главная возможность потребовать от власти действий! 18 февраля – наш шанс спасти Челябинск!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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