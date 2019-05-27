Экологический протест в России. Готовы ли активисты объединяться?

В Европе то и дело происходят массовые протесты, так или иначе связанные с состоянием окружающей среды. В январе тысячи бельгийских школьников устроили показательную забастовку и массово прогуляли уроки, требуя от властей обратить внимание на причины глобального потепления, в том числе – уменьшив выбросы вредных веществ в атмосферу. В феврале во Франции митинги проводили студенты, требовавшие, чтобы в стране был введен режим чрезвычайной ситуации по экологии. При этом их поддерживал министр окружающей среды Франсуа де Рюжи. В апреле в Великобритании были задержаны больше тысячи участников движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), которые блокировали улицы Лондона, требуя сокращения выбросов СО2 до ноля уже к 2025 году.

В России же экологический протест совсем другой. Хотя 30 лет назад что-то похожее было и в нашей стране, рассказал «Новому Дню» руководитель программы «Гринпис Россия» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. «Протестное движение в разрезе экологии было – в конце 80-х – начале 90-х годов. Тогда было движение мощное, митинги многотысячные. Потом оно затухло. Потому что стало появляться много других проблем, связанных с личным благополучием, социальными вопросами, которые вытолкнули проблемы экологии с первых мест. Сейчас, с моей точки зрения, ситуация меняется. Идет рост общественного экологического движения, правда, пока, в основном, локального. Таких протестов, как против Шиеса, не было никогда в Архангельской области – северные люди, терпеливые, но и их уже достало. Сказывается общее недовольство ситуацией стране, экологические требования переходят в политические – требования не допустить завоза мусора из Москвы в Архангельск, а дальше – снять губернатора. Пока все эти случаи разрозненны. Но активисты имеют склонность к попыткам объединения, установления горизонтальных связей, обмена опытом, возможны предпосылки для появления массового российского экологического движения, хотя сейчас его как такового нет. Но если власти не сделают выводов, то большая вероятность, что группы начнут объединяться, я не исключаю этого», – сказал собеседник «Нового Дня».

Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик. Мусор России» Марат Баширов, в свою очередь, пояснил, что и в Европе протест – как правило, не дело рук какого-то единого движения, люди объединяются вокруг общих тем, которые касаются целых стран. «В России все движения носят локальный характер, если не сказать муниципальный. Они привязаны к местным вопросам – отходы производств или жизнедеятельности человека, свалки, водоотведение, и т.д. Поэтому зачастую рождаются местные экологические сообщества, которые не объединяются в федеральные. Федеральная повестка возникает, когда проводятся выборы и образуются партии. Да, в Европе есть партии зеленых, но это особенность их политической системы. У нас нет такой большой востребованности с точки зрения единой федеральной тематики, хотя были попытки – Митволь пытался сделать, еще какие-то ребята. Это [создание федерального экологического движения] – вопрос времени или политической воли Кремля», – отметил эксперт.

Он также усомнился в том, что мусорная реформа может стать отправной точкой для создания федерального экологического движения. «Протесты были вызваны повышением тарифов на вывоз ТБО. После того, как тарифы были пересмотрены и возвращены на более низкий уровень, массовые протесты исчезли. Сейчас тему поднимают отдельные активисты, кто ее глубоко видит – вопросы утилизации, рециклинга, захоронения, но это уже глубокое погружение, которое население не видит и не увидит, пока их не станут понуждать к этому, например, не заставят разделять мусор», – добавил Баширов.

При всем этом социологические исследования говорят о том, что проблемы экологии занимают далеко не последнее место в списке актуальных для россиян. С единственной поправкой – все зависит от региона. Так, на прошлой неделе социологи Челябинского филиала РАНХиГС обнародовали данные исследования общественного мнения, чтобы узнать, чего ждут южноуральцы от врио губернатора Алексея Текслера. На первом месте по популярности оказалось как раз решение экологических проблем (44,7% опрошенных). Этот ответ опередил даже вопросы, связанные с сектором ЖКХ (41,9% респондентов).

Тем не менее, социологи отмечают, что в России несколько иное восприятие самими гражданами проблем экологии. Об этом «Новому Дню» рассказала кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Анастасия Новгородцева. «В России есть и экологические движения, и экологические организации, но их деятельность носит ситуативный или фрагментарный характер, а вот протестные движения, ни для России в целом, ни для Урала неактуальны. Эта проблематика экологического сознания. У европейцев оно альтернативного типа – они себя считают субъектами, которые влияют на экологическую ситуацию. В России же более традиционный тип экологического сознания, адаптирующийся, приспосабливающийся, но не воспринимающийся как некое комплексное и большое действо, которое предполагает постоянство, стратегическое мышление. Сама характеристика сознания в Европе и в России предполагает разные формы экологического поведения», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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