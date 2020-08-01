В сквере у театра драмы появился памятник поваленному забору (ФОТО)

Сегодня в сквере у театра драмы появился новый арт-объект – своеобразный памятник поваленному забору. На этом месте год назад в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства храма.

Горожане фотографируются возле «забора» и обсуждают, что это «привет» олигархам. Символично, что арт-объект появился в день, когда возле театра драмы должны пройти акции протеста в поддержку Хабаровска. Пока такие идут напротив администрации города, но к митингу у драмы полиция уже подготовилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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