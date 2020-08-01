Несколько жителей Екатеринбурга вышли в поддержку Хабаровска к городской ратуше (ФОТО)

Несколько активистов в центре Екатеринбурга собрались выразить поддержку жителям Хабаровска, митингующим 22-й день подряд. Как передает корреспондент «Нового Дня», напротив мэрии, на парковке 1905 года остановился автомобиль с плакатом «Хабаровску респект с Урала», это авто с такими плакатами раньше уже замечали в городе. Возле него собираются горожане, решившие поддержать митингующий дальневосточный город. Спустя 10-15 минут после того, как напротив здания мэрии встал мужчина в футболке «Я/Мы Хабаровск», подошли полицейские. Они с кем-то недолго посовещались по телефону и ушли.

При этом собравшиеся обсуждают, что более крупная акция должна состояться позднее у театра драмы – Екатеринбург присоединится к всероссийской акции «Накорми голубей» в поддержку Хабаровска. В министерство общественной безопасности заявки на проведение мероприятий не подавались, то есть акции несанкционированные, горожане собираются, увидев сообщения в соцсетях.

Напомним, в Хабаровске третью неделю продолжаются стихийные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Лозунг «Накорми голубей» появился после неудачной шутки врио губернатора края Михаила Дегтярева, который заявил, что голуби в Хабаровске «самые жирные и самые счастливые». В прошлые выходные в Екатеринбурге проходили пикеты в поддержку Хабаровска.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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