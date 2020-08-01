В Екатеринбурге задержали водителя авто с агитацией в поддержку Хабаровска (ФОТО)

В Екатеринбурге начались задержания. Как передает корреспондент «Нового Дня», только что полицейские отвели для оформления водителя автомобиля с агитацией в поддержку Хабаровска.

До этого полицейские просили его убрать машину, потом ее с двух сторон перекрыли полицейскими автобусами. Водитель после авто переставил, после чего его задержали.

Добавим, это произошло напротив городской администрации, между тем в сквере у театра драмы собираются протестующие. У некоторых с собой плакаты. Людям раздают памятку с телефонами ОВД-инфо и правилами поведения при задержании.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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