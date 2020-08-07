В Екатеринбурге осудили двух женщин, которые перекрыли дорогу автобусу с задержанным в сквере

В Екатеринбурге продолжаются суды, связанные с акцией у мэрии и в сквере у театра драмы в поддержку митингующих хабаровчан. Сегодня состоялся суд над двумя женщинами – Ольгой Павловой и Еленой Шукаевой. Их задержали вчера, 6 августа, возле домов, где они живут. Обеих осудили по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех движению транспорта».

Как зачитала судья Марина Тюкова, которая рассматривала дело Ольги Павловой, 1 августа около 100 человек собрались на Октябрьской площади для участия в пикете с использованием плаката. После того как задержали Дениса Гауэрта, основная часть собравшихся вышли на дорогу, перекрыв путь автобусу с задержанным и другим участникам дорожного движения. Сотрудники полиции пытались оттеснить людей на тротуар и предупреждали об ответственности за блокировку дороги.

Павлова, в свою очередь, рассказала об обстоятельствах задержания: она утром вышла из дома покормить птиц, ей предложили проехать в полицию, не дав зайти домой за нужными вещами. Недавно у нее был оскольчатый перелом ноги, но ей пришлось возвращаться из полиции домой пешком, так как денег при себе не было.

Дело Шукаевой рассматривала судья Татьяна Чащина, которая ранее вынесла решение об аресте Дениса Гауэрта, – именно он был в автобусе, который не пускали активисты. Адвокат Роман Качанов заявил отвод судье, посчитав, что у нее уже может быть сформированное мнение, однако судья отвод отклонила.

В итоге Ольге Павловой судья назначила 60 часов обязательных работ.

Елена Шукаева отработает 40 часов.

Напомним, в субботу в Екатеринбурге прошли акции протеста в поддержку Хабаровска. В тот день задержали двух человек. Предпринимателя Николая Улитина, который припарковал на площади 1905 года свой минивэн с плакатами в поддержку митингующих на Дальнем Востоке, доставили в автобус и отпустили через несколько часов.

В этот же день в сквере у театра драмы Дениса Гауэрта посадили в автобус, заковали в наручники, только к вечеру привезли в отделение полиции, где оставили на ночь. Его арестовали на пять суток, он освободился накануне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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